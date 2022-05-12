Начальник управления ГИБДД Челябинской области уходит в отставку

Андрей Харцызов занимал пост руководителя ГИБДД региона с сентября 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Харцызов покидает свой пост. Он уходит в отпуск с последующим выходом на пенсию. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

«13 мая мною действительно подписан рапорт об отставке Харцызова. Начальник Управления ГИБДД принял решение завершить службу, претензий к нему не имелось, службу он исполнял достойно. Исполнять обязанности начальника временно будет заместитель Антон Валерьевич Соколов», — рассказал Михаил Скоков.

Как сообщают источники URA.RU в госавтоинспекции, Андрей Харцызов уже попрощался с личным составом. На посту руководителя он работал с сентября 2019 года. Ранее он возглавлял областной полк ДПС.

В апреле 2022 года ушел на пенсию начальник ГИБДД города Челябинска Алексей Горшков. Этому предшествовало возбуждение уголовных дел в отношении трех сотрудников ГИБДД.