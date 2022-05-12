Сотрудников иностранного завода в Тюмени отправят в «отпуск». Инсайд

13 мая 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Сотрудников завода в Тюмени отправят в оплачиваемый отпуск на три месяца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сотрудников Тюменского завода, принадлежащего международной нефтесервисной компании Baker Hughes, отправляют в трехмесячный «отпуск», так как компания решила приостановить свою деятельность на территории России. Об этом URA.RU сообщил источник среди сотрудников завода на правах анонимности. «Компания решила приостановить деятельность. Нас постигнет учесть IKEA. С завтрашнего дня завод работу остановит, а сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск, если это можно так назвать, на три месяца», — рассказал источник. Также инсайдер добавил, что завод планирует выкупить компания Роснефть. На звонок агентства для получения комментария в тюменском офисе компании Baker Hughes не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась и компания Baker Hughes. Предприятия приняли такое решение на фоне начатой 24 февраля Россией спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что целью проведения спецоперации является спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудников Тюменского завода, принадлежащего международной нефтесервисной компании Baker Hughes, отправляют в трехмесячный «отпуск», так как компания решила приостановить свою деятельность на территории России. Об этом URA.RU сообщил источник среди сотрудников завода на правах анонимности. «Компания решила приостановить деятельность. Нас постигнет учесть IKEA. С завтрашнего дня завод работу остановит, а сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск, если это можно так назвать, на три месяца», — рассказал источник. Также инсайдер добавил, что завод планирует выкупить компания Роснефть. На звонок агентства для получения комментария в тюменском офисе компании Baker Hughes не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась и компания Baker Hughes. Предприятия приняли такое решение на фоне начатой 24 февраля Россией спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что целью проведения спецоперации является спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида.