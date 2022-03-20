Крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ

20 марта 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Четвертая крупнейшая нефтяная компания отказалась от инвестиций в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании остановили инвестиции в Россию. Последней из отказавшихся от российского рынка стала компания Weatherford International. «После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к скорейшему дипломатическому и мирному урегулированию», — сообщается на сайте Weatherford International. Ранее о прекращении инвестиций в РФ заявили корпорации Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Ранее в рамках нового пакета санкций против РФ Евросоюз ограничил инвестиции в нефтяной и энергетический сектор России, а также ввел запрет на импорт продукции из стали и железа. США и страны ЕС начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства отмечал, что шаги западных стран, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании остановили инвестиции в Россию. Последней из отказавшихся от российского рынка стала компания Weatherford International. «После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к скорейшему дипломатическому и мирному урегулированию», — сообщается на сайте Weatherford International. Ранее о прекращении инвестиций в РФ заявили корпорации Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Ранее в рамках нового пакета санкций против РФ Евросоюз ограничил инвестиции в нефтяной и энергетический сектор России, а также ввел запрет на импорт продукции из стали и железа. США и страны ЕС начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства отмечал, что шаги западных стран, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны.