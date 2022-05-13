В Риге задержали депутата Европарламента за защиту памятника ВОВ

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, гвоздики, возложение цветов, вов, ветеран, цветы, памятник труженикам тыла, ветераны
Памятник власти Латвии разрешили снести Фото:

Полиция Латвии задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за защиту памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили в партии Русский союз Латвии (РСЛ).

«Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — сообщается в соцсетях партии.

Власти запретили проведение митинга против сноса памятника. Полиция не пустила людей на площадь, а тех, кто успел прийти с плакатами, попросили уйти.

Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Гражданин Латвии пришел к советскому памятнику с российским флагом, после чего его задержала латвийская полиция. Посольство России пообещало оказать ему дипломатическую и правовую помощь, пишет RT. Полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу. Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Москвичи в знак протеста установили напротив латвийского посольства свой памятник Освободителям Риги, передает телеканал 360.

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Полиция Латвии задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за защиту памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили в партии Русский союз Латвии (РСЛ). «Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — сообщается в соцсетях партии. Власти запретили проведение митинга против сноса памятника. Полиция не пустила людей на площадь, а тех, кто успел прийти с плакатами, попросили уйти. Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Гражданин Латвии пришел к советскому памятнику с российским флагом, после чего его задержала латвийская полиция. Посольство России пообещало оказать ему дипломатическую и правовую помощь, пишет RT. Полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу. Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Москвичи в знак протеста установили напротив латвийского посольства свой памятник Освободителям Риги, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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