В Риге задержали депутата Европарламента за защиту памятника ВОВ

13 мая 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Памятник власти Латвии разрешили снести Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полиция Латвии задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за защиту памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили в партии Русский союз Латвии (РСЛ). «Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — сообщается в соцсетях партии. Власти запретили проведение митинга против сноса памятника. Полиция не пустила людей на площадь, а тех, кто успел прийти с плакатами, попросили уйти. Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Гражданин Латвии пришел к советскому памятнику с российским флагом, после чего его задержала латвийская полиция. Посольство России пообещало оказать ему дипломатическую и правовую помощь, пишет RT. Полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу. Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Москвичи в знак протеста установили напротив латвийского посольства свой памятник Освободителям Риги, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Полиция Латвии задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за защиту памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили в партии Русский союз Латвии (РСЛ). «Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — сообщается в соцсетях партии. Власти запретили проведение митинга против сноса памятника. Полиция не пустила людей на площадь, а тех, кто успел прийти с плакатами, попросили уйти. Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Гражданин Латвии пришел к советскому памятнику с российским флагом, после чего его задержала латвийская полиция. Посольство России пообещало оказать ему дипломатическую и правовую помощь, пишет RT. Полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу. Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Москвичи в знак протеста установили напротив латвийского посольства свой памятник Освободителям Риги, передает телеканал 360.