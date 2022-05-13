Три пермских министра обеднели за один год

Эдуард Соснин (слева) и Лариса Ведерникова (справа) в 2020 году были заметно богаче Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2021 году три министра правительства Пермского края задекларировали в разы меньший доход, чем годом ранее. Информация об этом содержится на сайте кабинета министров. Больше всего, в 2,4 раза, сократился доход министра по управлению имуществом Ларисы Ведерниковой.

«Ведерникова Лариса Геннадьевна, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Декларируемый годовой доход — 4 279 270,64 (с учетом иных доходов)», — говорится в документе. В 2021 году она задекларировала 10 178 503 рублей.

На 5,3 млн рублей меньше заработал министр экономического развития Эдуард Соснин (4,8 млн рублей в 2021 году против 10,1 млн рублей в 2020 году). Доход вице-премьера Алексея Черникова сократился на 4,4 млн рублей — с 10,9 млн рублей в 2020 году до 6,6 млн в 2021.

Больше всех среди краевых чиновников заработал экс-мэр Перми, вице-премьер Дмитрий Самойлов. И.о. главы администрации губернатора Александр Смертин уступил в доходах своему первому заместителю. Дмитрий Махонин увеличил свой доход на 300 тысяч.