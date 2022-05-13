Пермский экс-мэр заметно разбогател на работе в правительстве

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов, который с конца 2020 года работает вице-премьером краевого правительства, задекларировал самый большой доход среди коллег — 40,2 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте правительства.
«Самойлов Дмитрий Иванович, заместитель председателя правительства Пермского края. Декларируемый годовой доход — 40 226 340,55 рублей», — говорится в декларации. В 2020 году Самойлов заработал в разы меньше: 5,6 млн рублей.
Секрет благосостояния Дмитрия Самойлова в 2021 году, скорее всего, заключается в продаже недвижимости. Из декларации бывшего мэра исчезли две квартиры в 335 кв. м. и 88,8 кв. м.
В два раза выросли доходы министра территориальной безопасности Виктора Батмазова: с 4,5 млн рублей в 2020 году до 10,2 млн рублей в 2021 году (с учетом иных доходов). На третьем месте — министр агропромышленного комплекса Павел Носков (8,8 млн рублей, был назначен министром в мае 2021 года). В топ-5 самых богатых чиновников вошли также министр финансов Екатерина Тхор (8,2 млн рублей в 2021 году против 3,3 млн в 2020 году) и вице-премьер Алексей Чибисов (7,9 млн в 2021 году, в 2020 — 5,4 млн рублей). Вице-премьер Александр Борисов задекларировал 7,6 млн рублей (в 2020 году было 5,3 млн рублей).
Губернатор Пермского края заработал 7,1 млн рублей. Самым богатым сотрудником его администрации стал первый зам руководителя.
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Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов, который с конца 2020 года работает вице-премьером краевого правительства, задекларировал самый большой доход среди коллег — 40,2 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте правительства. «Самойлов Дмитрий Иванович, заместитель председателя правительства Пермского края. Декларируемый годовой доход — 40 226 340,55 рублей», — говорится в декларации. В 2020 году Самойлов заработал в разы меньше: 5,6 млн рублей. Секрет благосостояния Дмитрия Самойлова в 2021 году, скорее всего, заключается в продаже недвижимости. Из декларации бывшего мэра исчезли две квартиры в 335 кв. м. и 88,8 кв. м. В два раза выросли доходы министра территориальной безопасности Виктора Батмазова: с 4,5 млн рублей в 2020 году до 10,2 млн рублей в 2021 году (с учетом иных доходов). На третьем месте — министр агропромышленного комплекса Павел Носков (8,8 млн рублей, был назначен министром в мае 2021 года). В топ-5 самых богатых чиновников вошли также министр финансов Екатерина Тхор (8,2 млн рублей в 2021 году против 3,3 млн в 2020 году) и вице-премьер Алексей Чибисов (7,9 млн в 2021 году, в 2020 — 5,4 млн рублей). Вице-премьер Александр Борисов задекларировал 7,6 млн рублей (в 2020 году было 5,3 млн рублей). Губернатор Пермского края заработал 7,1 млн рублей. Самым богатым сотрудником его администрации стал первый зам руководителя.