Махонин рассказал куратору юбилея Перми о прорывных проектах

Дмитрий Чернышенко (справа) похвалил регион за реализацию прорывных проектов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края провел очередную встречу с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Детали встречи Махонин раскрыл в своем аккаунте в telegram-канале, написав, что обсудил с куратором юбилея Перми «прорывные проекты», которые реализуются в регионе.

«Провели в Москве рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Вице-премьер отметил успехи региона в реализации прорывных проектов, среди которых „Компактный город“, „Новая промышленность“, „Доступный Урал“, „Живая Кама“», — написал Махонин.

Он также отметил, что обсудил с Чернышенко изменение сметной стоимости проектов, которые город реализует к своему 300-летию. В ближайшее время, по словам пермского, губернатора будет проведено заседание оргкомитета по подготовке юбилея Перми.

Чернышенко и Махонин ранее провели несколько рабочих встреч, на которых обсуждалась подготовка к празднования 300-летия города. Так, глава Прикамья докладывал вице-премьеру о реализации проектов социальной и спортивной инфраструктуры, строительстве нового здания Пермской художественной галереи.