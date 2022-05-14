Депутат Журавлев: Санкт-Петербург — одна из главных целей НАТО

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, в случае угроз в сторону России Финляндию ждет уничтожение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкт-Петербург является главной целью НАТО на северо-западном направлении. Однако удар по городу с территории Финляндии грозит ей же самой уничтожением, заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Петербург и есть главная цель [на этом направлении]. Это вне всякого сомнения. Вопрос в другом: если финны захотят уничтожить определенную часть нашего населения, если они ударят по Питеру, это грозит уничтожением всей Финляндии как государства. Ну, а как иначе? Нормальному человеку как это воспринимать: вы у нас чуть-чуть разрушили — мы у вас чуть-чуть? Нет, так не будет», — заявил Журавлев.

Он также подчеркнул, что Финляндия после вступления в НАТО станет законной целью для российских военных в случае угрозы безопасности РФ. «То, что финны станут целью для российских военных, даже не обсуждается. Если Финляндия хочет вступить в НАТО, соответственно, наша цель — абсолютно законная — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично. Если США угрожают нашему государству: вот вам „Сармат“, и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь», — отметил парламентарий.

По его мнению, нагнетать обстановку у российских границ бессмысленно, так как у РФ есть военные возможности для отражения любых угроз. «У финской границы будет не стратегическое вооружение, а вооружение такого класса, как „Кинжал“, который до Финляндии долетит секунд за 20, а может, 10», — пояснил Журавлев.

Финляндия официально объявила о вступлении в НАТО. Такое же решение озвучила Швеция. Ожидается, что решение о расширении Альянса будет принято уже этим летом.

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