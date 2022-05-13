Алексей Журавлев: Вступление в НАТО грозит Финляндии уничтожением

Зампред комитета Госдумы по обороне — об опасности полномасштабной войны с Западом

14 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Попытки Финляндии вступить в боевые действия с Россией с подачи НАТО грозят уничтожением скандинавской страны, заявил первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вступление Финляндии в НАТО грозит ее уничтожением, заявил в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, России даже не придется размещать для этого у северо-западной границы ядерные боеголовки — достаточно будет другого вооружения. Но из-за попыток США нагнетать обстановку ситуация может перерасти в Третью мировую войну, и тогда в ход может пойти уже самое страшное оружие, предупредил Журавлев. — Финляндия и Швеция официально заявили о вступлении в НАТО. Для России, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это создает угрозу. Должна ли Россия принять какие-то превентивные меры для защиты от этой угрозы или даже нанести превентивный удар? В случае создания военной угрозы России, Финляндия может быть просто уничтожена, заявил Алексей Журавлев Фото: Размик Закарян © URA.RU — Финляндия после Второй мировой войны с нами пыталась жить в хороших отношениях. И у нее это получалось. Сегодня они собираются сделать так, чтобы создать нам дополнительные проблемы. Хорошо. Но когда ты создаешь кому-то проблемы, ты должен понимать, что их получишь и сам. Как это сейчас происходит в Европе, которая попыталась создать нам проблемы санкциями. И кто сейчас страдает от этих санкций? Та же Франция уже собирается вводить продовольственные карточки. — Вы согласны с зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским, что размещение на территории Финляндии и Швеции подразделений НАТО приведет к тому, что они станут возможной целью для российских военных? Действуя по указке НАТО, Финляндия делает хуже сама себе, убежден Алексей Журавлев Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU — То, что они станут целью для российских военных, даже не обсуждается. Другой вопрос, какие еще будут последствия? Сегодня дать прямого ответа на него нельзя. Но я в курсе, чем это грозит Финляндии. — Чем же? — Вообще ее существованием. А как иначе? НАТО пытается создать проблемы нам, создает угрозу существованию России, и США об этом прямо говорят, наш президент прямо говорит об этих целях США и НАТО. Если Финляндия хочет вступить в этот блок, соответственно, наша цель — абсолютно законная — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично. России даже не придется размещать вблизи границ с Финляндией ядерные боеголовки, чтобы нанести удар в случае угрозы РФ, заявил Алексей Журавлев Фото: depositphotos.com Если США угрожают нашему государству, хорошо: вот вам «Сармат», и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь. Финны вообще должны быть благодарны России за свою государственность, за то, что Финляндия существует как страна. — А России надо размещать ядерное оружие вблизи с границей Финляндии? — Зачем? Не нужно. Мы «Сарматом» можем бить из Сибири, и даже Великобританию достать. А если из Калининграда… Подлетное время гиперзвука 200 секунд. Вперед, ребята. У финской границы будет не стратегическое вооружение, а такого класса, как «Кинжал», который до Финляндии долетит секунд 20, а может, десять. — То есть в любом случае в Ленинградской области, в Карелии мы будем усиливать военную группировку? Военная группировка России будет усиливаться в Ленинградской области и в Карелии из-за нарастающих угроз со стороны Финляндии, считает депутат Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Однозначно. И личный состав будем усиливать. Это естественно: если до сих пор у нас не прогнозировались возможные боевые действия со стороны Финляндии, то сейчас они вполне возможны. И это надо учитывать, вне всякого сомнения. — Вы говорите, что боевые действия возможны. Это будет желание Финляндии или скорее провоцирование финнов теми же США и Великобританией? — Правильно вопрос вы задаете. Финнам с нами нечего делить. Они газ от нас получают больше 90%, лес и многое другое. Кому боевые действия нужны прежде всего? Финнам что ли? Они не боятся, что Россия на них нападает. Конечно, американцы рано или поздно вынудят их к этому. Так же, как они заставили это сделать Украину, пытаются заставить Польшу, Румынию. И, как показывает практика, у них это получается. Говорить о том, что Финляндия вступит в НАТО и будет вести себя по отношению к нам, как и раньше, нельзя — этого не будет. Американцы будут подстрекать их на провокации. Мы долго терпим. Но это не может вечно продолжаться. — В таком случае, как вы оцениваете вероятность начала третьей мировой, учитывая такое нагнетание у российских границ? Еще не стоит забывать, что и отношения Китая и Тайваня находится в неопределенной стадии? Соединенные Штаты делают все, чтобы развязать Третью мировую войну, но не на своей территории, убежден Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Понимаете, США сделают все возможное, чтобы третья мировая состоялась. Только не на их территории. До ударов ядерными вооружениями они постараются не довести, но втянуть всю Европу в конфликт с Россией, разжечь ситуацию в Азии они постараются. Поджечь как можно больше стран — для них это будет очень хорошим выходом из внутреннего экономического кризиса. На войну они смогут списать все свои проблемы, как уже это делали и в Первую мировую, и во Вторую мировую: они выходили из своего кризиса только благодаря войне в Европе. Но есть большая опасность: кто гарантирует, что ядерные ракеты не полетят? Я не гарантируют такого. — А первая откуда полетит? Кто первым нажмет кнопку пуска ядерной ракеты, сегодня не скажет никто, считает Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это неизвестно. Это как в драке: кто первый нож вытащил? А кто его знает, кто… — Россия может первой нанести ядерный удар? — Конечно. — При каких условиях? — Если это будет грозить существованию Российской Федерации. — В НАТО заявляли, что Россия — враг для нее. Получается, что Финляндия и Швеция, вступив в Альянс из нейтральных и вполне себе добрососедских стран становятся для России врагами? Как изменятся отношения между нашими странами? Швеция, как и Финляндия должны войти в реестр недружественных стран, считает депутат Журавлев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Не нужно питать иллюзий. Поэтому кардинально с военной точки зрения ничего не изменится. Но Финляндию и Швецию нужно включать в реестр недружественных стран, ведь получается, что на границе с нами возникают дополнительные страны Альянса. Естественно, они должны быть признаны недружественными. И это не должно быть предметом нашей озабоченности, как дипломатично в таких случаях выражается МИД. Это не озабоченность. Все гораздо серьезнее. Эти страны присоединяются к Альянсу, который хочет Россию уничтожить. Следовательно, мы хотим уничтожить их в ответ. — Прибалты с нетерпением ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Литва вообще уже готова разорвать отношения с Россией. Допускаете ли вы, что эта пятерка объединится и пойдет единым фронтом на нашу страну? Прибалтийские страны рискуют получить жесткий ответ от России в случае провокаций, заявил Алексей Журавлев Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr — Они в любом случае объединятся. Но этих вот карапузов мы точно не боимся. Они гадкие, как вонючие клопы. Но их раздавить нужно будет тогда, когда будет необходимо. Сейчас — мал клоп да вонюч. Они бы еще претензии к нам территориальные выдвинули, как Эстония хотела сделать. Ну, попробуйте. Они идут ровно по тому же пути, что и Украина. Посмотрим, куда он их приведет. — От Петербурга до финской границы 150 километров. Учитывая, какое значение имеет Питер для россиян, может Петербург стать первейшей целью НАТО? Петербург — первоочередная цель для НАТО на северо-западном фланге, убежден Алексей Журавлев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Не сомневайтесь, он и есть главная цель [на этом направлении]. Это вне всякого сомнения. Вопрос в другом. Вот мы сегодня ведем спецоперацию, спасаем каждую жизнь гражданского населения, а украинские нацисты — наоборот, потому что это не их люди, и для них чем больше жертв, тем лучше. Если финны захотят уничтожить определенную часть нашего населения, если они ударят по Питеру, — это грозит уничтожением всей Финляндии как государства. Ну, а как иначе? Нормальному человеку как это воспринимать: вы у нас чуть-чуть разрушили — мы у вас чуть-чуть? Нет, так не будет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Финляндии в НАТО грозит ее уничтожением, заявил в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, России даже не придется размещать для этого у северо-западной границы ядерные боеголовки — достаточно будет другого вооружения. Но из-за попыток США нагнетать обстановку ситуация может перерасти в Третью мировую войну, и тогда в ход может пойти уже самое страшное оружие, предупредил Журавлев. — Финляндия и Швеция официально заявили о вступлении в НАТО. Для России, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это создает угрозу. Должна ли Россия принять какие-то превентивные меры для защиты от этой угрозы или даже нанести превентивный удар? — Финляндия после Второй мировой войны с нами пыталась жить в хороших отношениях. И у нее это получалось. Сегодня они собираются сделать так, чтобы создать нам дополнительные проблемы. Хорошо. Но когда ты создаешь кому-то проблемы, ты должен понимать, что их получишь и сам. Как это сейчас происходит в Европе, которая попыталась создать нам проблемы санкциями. И кто сейчас страдает от этих санкций? Та же Франция уже собирается вводить продовольственные карточки. — Вы согласны с зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским, что размещение на территории Финляндии и Швеции подразделений НАТО приведет к тому, что они станут возможной целью для российских военных? — То, что они станут целью для российских военных, даже не обсуждается. Другой вопрос, какие еще будут последствия? Сегодня дать прямого ответа на него нельзя. Но я в курсе, чем это грозит Финляндии. — Чем же? — Вообще ее существованием. А как иначе? НАТО пытается создать проблемы нам, создает угрозу существованию России, и США об этом прямо говорят, наш президент прямо говорит об этих целях США и НАТО. Если Финляндия хочет вступить в этот блок, соответственно, наша цель — абсолютно законная — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично. Если США угрожают нашему государству, хорошо: вот вам «Сармат», и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь. Финны вообще должны быть благодарны России за свою государственность, за то, что Финляндия существует как страна. — А России надо размещать ядерное оружие вблизи с границей Финляндии? — Зачем? Не нужно. Мы «Сарматом» можем бить из Сибири, и даже Великобританию достать. А если из Калининграда… Подлетное время гиперзвука 200 секунд. Вперед, ребята. У финской границы будет не стратегическое вооружение, а такого класса, как «Кинжал», который до Финляндии долетит секунд 20, а может, десять. — То есть в любом случае в Ленинградской области, в Карелии мы будем усиливать военную группировку? — Однозначно. И личный состав будем усиливать. Это естественно: если до сих пор у нас не прогнозировались возможные боевые действия со стороны Финляндии, то сейчас они вполне возможны. И это надо учитывать, вне всякого сомнения. — Вы говорите, что боевые действия возможны. Это будет желание Финляндии или скорее провоцирование финнов теми же США и Великобританией? — Правильно вопрос вы задаете. Финнам с нами нечего делить. Они газ от нас получают больше 90%, лес и многое другое. Кому боевые действия нужны прежде всего? Финнам что ли? Они не боятся, что Россия на них нападает. Конечно, американцы рано или поздно вынудят их к этому. Так же, как они заставили это сделать Украину, пытаются заставить Польшу, Румынию. И, как показывает практика, у них это получается. Говорить о том, что Финляндия вступит в НАТО и будет вести себя по отношению к нам, как и раньше, нельзя — этого не будет. Американцы будут подстрекать их на провокации. Мы долго терпим. Но это не может вечно продолжаться. — В таком случае, как вы оцениваете вероятность начала третьей мировой, учитывая такое нагнетание у российских границ? Еще не стоит забывать, что и отношения Китая и Тайваня находится в неопределенной стадии? — Понимаете, США сделают все возможное, чтобы третья мировая состоялась. Только не на их территории. До ударов ядерными вооружениями они постараются не довести, но втянуть всю Европу в конфликт с Россией, разжечь ситуацию в Азии они постараются. Поджечь как можно больше стран — для них это будет очень хорошим выходом из внутреннего экономического кризиса. На войну они смогут списать все свои проблемы, как уже это делали и в Первую мировую, и во Вторую мировую: они выходили из своего кризиса только благодаря войне в Европе. Но есть большая опасность: кто гарантирует, что ядерные ракеты не полетят? Я не гарантируют такого. — А первая откуда полетит? — Это неизвестно. Это как в драке: кто первый нож вытащил? А кто его знает, кто… — Россия может первой нанести ядерный удар? — Конечно. — При каких условиях? — Если это будет грозить существованию Российской Федерации. — В НАТО заявляли, что Россия — враг для нее. Получается, что Финляндия и Швеция, вступив в Альянс из нейтральных и вполне себе добрососедских стран становятся для России врагами? Как изменятся отношения между нашими странами? — Не нужно питать иллюзий. Поэтому кардинально с военной точки зрения ничего не изменится. Но Финляндию и Швецию нужно включать в реестр недружественных стран, ведь получается, что на границе с нами возникают дополнительные страны Альянса. Естественно, они должны быть признаны недружественными. И это не должно быть предметом нашей озабоченности, как дипломатично в таких случаях выражается МИД. Это не озабоченность. Все гораздо серьезнее. Эти страны присоединяются к Альянсу, который хочет Россию уничтожить. Следовательно, мы хотим уничтожить их в ответ. — Прибалты с нетерпением ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Литва вообще уже готова разорвать отношения с Россией. Допускаете ли вы, что эта пятерка объединится и пойдет единым фронтом на нашу страну? — Они в любом случае объединятся. Но этих вот карапузов мы точно не боимся. Они гадкие, как вонючие клопы. Но их раздавить нужно будет тогда, когда будет необходимо. Сейчас — мал клоп да вонюч. Они бы еще претензии к нам территориальные выдвинули, как Эстония хотела сделать. Ну, попробуйте. Они идут ровно по тому же пути, что и Украина. Посмотрим, куда он их приведет. — От Петербурга до финской границы 150 километров. Учитывая, какое значение имеет Питер для россиян, может Петербург стать первейшей целью НАТО? — Не сомневайтесь, он и есть главная цель [на этом направлении]. Это вне всякого сомнения. Вопрос в другом. Вот мы сегодня ведем спецоперацию, спасаем каждую жизнь гражданского населения, а украинские нацисты — наоборот, потому что это не их люди, и для них чем больше жертв, тем лучше. Если финны захотят уничтожить определенную часть нашего населения, если они ударят по Питеру, — это грозит уничтожением всей Финляндии как государства. Ну, а как иначе? Нормальному человеку как это воспринимать: вы у нас чуть-чуть разрушили — мы у вас чуть-чуть? Нет, так не будет.