В Курганской области запретили охотиться на дичь

Курганцам запретили охотиться на гусей и уток Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Курганской области с 15 мая вводится запрет на охоту на водоплавающих птиц. Об этом сообщает правительство региона.

«В Курганской области с 15 мая по 13 июня введен запрет на охоту на селезней уток, гусей, казарок. <…> Решение принято в связи со сложной пожароопасной обстановкой», — говорится в информации пресс-службы. Соответствующее постановление выпустил департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Запретить выстрелы на водоемах и в лесу решили во избежание любых рисков возникновения огня в естественной среде. Несмотря на стабильную противопожарную обстановку, правительство ввело дополнительное ограничение для охотников, чтобы не допустить новых возгораний.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам продлили запрет на посещение лесов. Также в связи с режимом ЧС в регионе запрещено продавать средства для разведения огня и древесный уголь.