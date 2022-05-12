12 мая 2022

Курганские власти из-за режима ЧС ввели новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , запрет, проход запрещен, люди, ограничительная лента
Власти Кургана на время действия режима ЧС ввели новый запрет (архивное фото) Фото:

В Кургане на время действия режима ЧС ввели новые ограничения. В городе запретили продажу горючих веществ и средств для разведения огня. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

«Запрет введен постановлением администрации города Кургана. Под запрет попали средства для разведения огня, древесный уголь, дрова и др. Исключение — горюче-смазочные материалы, реализуемые на заправках», — говорится в сообщении городской администрации.

Продавать древесный уголь, дрова и средства для разведения огня в Кургане запрещали в майские праздники. Власти Курганской области до 3 июня продлили запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что с 10 мая на всей территории Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным.

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В Кургане на время действия режима ЧС ввели новые ограничения. В городе запретили продажу горючих веществ и средств для разведения огня. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. «Запрет введен постановлением администрации города Кургана. Под запрет попали средства для разведения огня, древесный уголь, дрова и др. Исключение — горюче-смазочные материалы, реализуемые на заправках», — говорится в сообщении городской администрации. Продавать древесный уголь, дрова и средства для разведения огня в Кургане запрещали в майские праздники. Власти Курганской области до 3 июня продлили запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что с 10 мая на всей территории Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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