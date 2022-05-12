Курганские власти из-за режима ЧС ввели новые ограничения

Власти Кургана на время действия режима ЧС ввели новый запрет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на время действия режима ЧС ввели новые ограничения. В городе запретили продажу горючих веществ и средств для разведения огня. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

«Запрет введен постановлением администрации города Кургана. Под запрет попали средства для разведения огня, древесный уголь, дрова и др. Исключение — горюче-смазочные материалы, реализуемые на заправках», — говорится в сообщении городской администрации.

Продавать древесный уголь, дрова и средства для разведения огня в Кургане запрещали в майские праздники. Власти Курганской области до 3 июня продлили запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что с 10 мая на всей территории Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным.