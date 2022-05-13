Из-за лесного пожара в Тюменском районе проводится подготовка к эвакуации жителей села Криводанова. Об этом сообщил сотрудник URA.RU с места событий.
«Спасатели готовы произвести массовую эвакуацию населения из деревни Криводанова. На перекрестке стоят подготовленные микроавтобусы. Водители автобусов ждут команды от начальства», — рассказал фотокорреспондент агентства с места событий.
При этом, по словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, обстановку удалось стабилизировать, однако на ночь все подразделения остаются на окарауливание. «Если вдруг потребуется эвакуация, мы сможем ее оперативно организовать», — приводит его слова telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
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Из-за лесного пожара в Тюменском районе проводится подготовка к эвакуации жителей села Криводанова. Об этом сообщил сотрудник URA.RU с места событий. «Спасатели готовы произвести массовую эвакуацию населения из деревни Криводанова. На перекрестке стоят подготовленные микроавтобусы. Водители автобусов ждут команды от начальства», — рассказал фотокорреспондент агентства с места событий. При этом, по словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, обстановку удалось стабилизировать, однако на ночь все подразделения остаются на окарауливание. «Если вдруг потребуется эвакуация, мы сможем ее оперативно организовать», — приводит его слова telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что к тушению пожара на Старотобольском тракте привлекли солдат. Также в тюменском санатории объявили срочную эвакуацию из-за распространения огня.