Под Тюменью из-за пожара готовятся эвакуировать жителей деревни. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Спасатели готовы оперативно эвакуировать жителей деревни Фото:
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Лесные пожары в России

Из-за лесного пожара в Тюменском районе проводится подготовка к эвакуации жителей села Криводанова. Об этом сообщил сотрудник URA.RU с места событий.

«Спасатели готовы произвести массовую эвакуацию населения из деревни Криводанова. На перекрестке стоят подготовленные микроавтобусы. Водители автобусов ждут команды от начальства», — рассказал фотокорреспондент агентства с места событий.

При этом, по словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, обстановку удалось стабилизировать, однако на ночь все подразделения остаются на окарауливание. «Если вдруг потребуется эвакуация, мы сможем ее оперативно организовать», — приводит его слова telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что к тушению пожара на Старотобольском тракте привлекли солдат. Также в тюменском санатории объявили срочную эвакуацию из-за распространения огня.

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Из-за лесного пожара в Тюменском районе проводится подготовка к эвакуации жителей села Криводанова. Об этом сообщил сотрудник URA.RU с места событий. «Спасатели готовы произвести массовую эвакуацию населения из деревни Криводанова. На перекрестке стоят подготовленные микроавтобусы. Водители автобусов ждут команды от начальства», — рассказал фотокорреспондент агентства с места событий. При этом, по словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, обстановку удалось стабилизировать, однако на ночь все подразделения остаются на окарауливание. «Если вдруг потребуется эвакуация, мы сможем ее оперативно организовать», — приводит его слова telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что к тушению пожара на Старотобольском тракте привлекли солдат. Также в тюменском санатории объявили срочную эвакуацию из-за распространения огня.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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