США выясняют, почему Турция против вступления Финляндии в НАТО

13 мая 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

США работают с Турцией по поводу ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявила Джен Псаки Фото: Александр Мамаев © URA.RU США проясняют с Турцией ее позицию по вопросу возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube. «Мы работаем с Турцией, пытаясь прояснить ее позицию», — заявила Джен Псаки, отвечая на вопрос о возражениях Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что множество государств-членов Североатлантического альянса желают, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились. Ранее URA.RU сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

США проясняют с Турцией ее позицию по вопросу возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube. «Мы работаем с Турцией, пытаясь прояснить ее позицию», — заявила Джен Псаки, отвечая на вопрос о возражениях Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что множество государств-членов Североатлантического альянса желают, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились. Ранее URA.RU сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360.