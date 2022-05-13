США выясняют, почему Турция против вступления Финляндии в НАТО

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
США работают с Турцией по поводу ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявила Джен Псаки Фото:

США проясняют с Турцией ее позицию по вопросу возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube.

«Мы работаем с Турцией, пытаясь прояснить ее позицию», — заявила Джен Псаки, отвечая на вопрос о возражениях Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что множество государств-членов Североатлантического альянса желают, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360.

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США проясняют с Турцией ее позицию по вопросу возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube. «Мы работаем с Турцией, пытаясь прояснить ее позицию», — заявила Джен Псаки, отвечая на вопрос о возражениях Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что множество государств-членов Североатлантического альянса желают, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились. Ранее URA.RU сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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