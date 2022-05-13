В США прогнозируют приостановку поставок оружия на Украину

14 мая 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

США предупредили о возможной приостановке поставок оружия на Украину Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если власти страны не примут проект о выделении новой помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. «Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал Кирби на брифинге. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне спецоперации России по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ, поставляя ВСУ оружие. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если власти страны не примут проект о выделении новой помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. «Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал Кирби на брифинге. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне спецоперации России по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ, поставляя ВСУ оружие.