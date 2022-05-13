Захарова обличила неонацизм в Европе 14 мая 2022 в 01:06 Размер текста - 17 + Задержание Татьяны Жданок в Риге демонстрирует неонацистские настроения в Европе, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание депутата Европарламента, лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям в Риге. По ее словам, эта ситуация демонстрирует «неонацизм по-европейски». «Вот так выглядит неонацизм по-европейски. И вот так расправлялась нацисткая Европа с антифашистами в середине 20-го века», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Татьяну Жданок задержали на акции в защиту памятника. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание депутата Европарламента, лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям в Риге. По ее словам, эта ситуация демонстрирует «неонацизм по-европейски». «Вот так выглядит неонацизм по-европейски. И вот так расправлялась нацисткая Европа с антифашистами в середине 20-го века», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Татьяну Жданок задержали на акции в защиту памятника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям