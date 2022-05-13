Захарова обличила неонацизм в Европе

Задержание Татьяны Жданок в Риге демонстрирует неонацистские настроения в Европе, заявила Мария Захарова
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание депутата Европарламента, лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям в Риге. По ее словам, эта ситуация демонстрирует «неонацизм по-европейски».
«Вот так выглядит неонацизм по-европейски. И вот так расправлялась нацисткая Европа с антифашистами в середине 20-го века», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Татьяну Жданок задержали на акции в защиту памятника.
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