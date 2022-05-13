Зеленский раскритиковал Макрона за общение с Путиным

14 мая 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон напрасно проводит переговоры с РФ, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Россией, потому что ему не удается стать посредником между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал Зеленский итальянскому телеканалу Rai, передает французская газета Le Monde. В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского. Макрон и Путин обсуждали ситуацию на Украине, лидеры стран созванивались 3 мая. С декабря президенты разговаривали почти 20 раз. Россия проводит на Украине спецоперацию, в связи с этим делегации стран провели ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Страны Запада, в том числе Франция, передают Украине оружие, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Россией, потому что ему не удается стать посредником между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал Зеленский итальянскому телеканалу Rai, передает французская газета Le Monde. В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского. Макрон и Путин обсуждали ситуацию на Украине, лидеры стран созванивались 3 мая. С декабря президенты разговаривали почти 20 раз. Россия проводит на Украине спецоперацию, в связи с этим делегации стран провели ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Страны Запада, в том числе Франция, передают Украине оружие, пишет RT.