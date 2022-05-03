Путин раскрыл планы на переговоры с Украиной

03 мая 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил о подходах к ведению переговоры с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия открыта к диалогу с Украиной, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями. Акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — сообщается на сайте Кремля. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам Путина, Россия защищает жителей Донбасса, которые подвергались геноциду. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация, отмечал он. Россия и Украина провели на фоне этого серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Но затем Киев нарушил это обещание, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Утро.ру». В конце апреля в Кремле сообщали, что обсуждение с Украиной продолжается, но динамика оставляет желать лучшего, пишут «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия открыта к диалогу с Украиной, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями. Акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — сообщается на сайте Кремля. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам Путина, Россия защищает жителей Донбасса, которые подвергались геноциду. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация, отмечал он. Россия и Украина провели на фоне этого серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Но затем Киев нарушил это обещание, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Утро.ру». В конце апреля в Кремле сообщали, что обсуждение с Украиной продолжается, но динамика оставляет желать лучшего, пишут «Дни.ру».