Маск назвал главную ошибку Байдена

Американцы хотели меньше драмы, поэтому выбрали Джо Байдена, считает Илон Маск Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден считает, что его выбрали для преобразования Америки, в этом его ошибка. С таким заявлением выступил миллиардер, предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны. Но на самом деле все просто хотели меньше драмы», — написал Маск в Twitter.

Байден стал президентом США в январе прошлого года, сменив Дональда Трампа. В свои 78 лет он стал старейшим по возрасту президентом в истории страны. За первые два дня на посту Байден одобрил 17 указов — это больше, чем подписали большинство американских лидеров за первые 100 дней своего срока. Ранее Байден забыл, кто является президентом США. Он назвал главой страны вице-президента Камалу Харрис, передает деловое издание «Взгляд». Это не первая подобная оговорка Байдена, он также по ошибке назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Байден является самым худшим правителем в истории Америки, считает бывший вице-президент Майк Пенс.