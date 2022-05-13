Собчак оценила порыв первоуральских детей служить в ГУФСИН. И их ростовую куклу

14 мая 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак поделилась новостью о первоуральских школьниках, которые захотели служать в ГУФСИН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак выложила у себя в telegram-канале фотографию ростовой куклы сотрудника уголовно-исполнительной системы, которую сделали ученики первоуральского центра творчества (Свердловской области) к конкурсу профессий. Собчак часто публикует яркие новости из регионов, сопровождая их сдержанными комментариями. «В Центре детского творчества [в Первоуральске] прошла церемония награждения участников и призеров городского конкурса „Мир в радуге профессий“. ГУФСИН России по Свердловской области не остался в стороне. Ведомство сообщило, что ученики 4 и 6 классов школы №12 выбрали профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы. Более того, ребята своими руками сделали ростовую куклу сотрудника УИС РФ», — написала Собчак у себя в telegram. К посту она прикрепила стих, который тоже был в пресс-релизе ведомства: Я б в ГУФСИН служить пошел, Будь счастливый случай! Осужденных охранять, Пусть меня научат. Пресс-служба свердловского управления ФСИН активно рассказывает про мероприятия, которые проводит ведомство. Недавно сотрудники делились фоторепортажем с майских стартов в женской колонии в Краснотурьинске. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО. Ростовая кукла сотрудника уголовно-исполнительной системы Фото: ГУФСИН по Свердловской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Журналистка Ксения Собчак выложила у себя в telegram-канале фотографию ростовой куклы сотрудника уголовно-исполнительной системы, которую сделали ученики первоуральского центра творчества (Свердловской области) к конкурсу профессий. Собчак часто публикует яркие новости из регионов, сопровождая их сдержанными комментариями. «В Центре детского творчества [в Первоуральске] прошла церемония награждения участников и призеров городского конкурса „Мир в радуге профессий“. ГУФСИН России по Свердловской области не остался в стороне. Ведомство сообщило, что ученики 4 и 6 классов школы №12 выбрали профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы. Более того, ребята своими руками сделали ростовую куклу сотрудника УИС РФ», — написала Собчак у себя в telegram. К посту она прикрепила стих, который тоже был в пресс-релизе ведомства: Я б в ГУФСИН служить пошел, Будь счастливый случай! Осужденных охранять, Пусть меня научат. Пресс-служба свердловского управления ФСИН активно рассказывает про мероприятия, которые проводит ведомство. Недавно сотрудники делились фоторепортажем с майских стартов в женской колонии в Краснотурьинске. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО.