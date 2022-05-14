СК РФ оценит решение властей Латвии о сносе советского памятника

В Риге собираются снести памятник воинам-освободителям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Следственный комитет (СК) РФ проанализирует информацию о законе, принятом в Латвии, которые позволяет сносить советские памятники. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«По поручению Председателя Следственного комитета России следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — сообщается на сайте СК РФ. Снос памятника может попасть под статью Уголовного кодекса 354.1, предполагающую ответственность за реабилитацию нацизма путем осквернения символов воинской славы РФ.

Ранее в Латвии одобрили закон о приостановлении действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, который позволяет сносить советские памятники, пишет деловое издание «Взгляд». Под угрозу попадает памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может забрать этот памятник, если власти Латвии одобрят. Дума Риги решила начать подготовку к демонтажу.