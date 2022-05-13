В Ноябрьске (ЯНАО) горит деревянный двухэтажный дом по улице Магистральная, 35. Местные жители делятся в соцсетях и мессенджерах видео, на которых видно, что окрестные дворы заволокло дымом.
«Ул. Магистральная 35. Горит дом», — сообщается в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». На кадрах с места происшествия видно, что дворы соседних домов задымлены. Пожарные работают на месте ЧП. По словам очевидцев, дом расселен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова.
В Ноябрьске (ЯНАО) горит деревянный двухэтажный дом по улице Магистральная, 35. Местные жители делятся в соцсетях и мессенджерах видео, на которых видно, что окрестные дворы заволокло дымом. «Ул. Магистральная 35. Горит дом», — сообщается в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». На кадрах с места происшествия видно, что дворы соседних домов задымлены. Пожарные работают на месте ЧП. По словам очевидцев, дом расселен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова.