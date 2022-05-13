13 мая 2022
12 мая 2022

В Ноябрьске горит дом. Окрестности заволокло дымом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, тушение пожара, пожарные
Пожарные работают на месте Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горит деревянный двухэтажный дом по улице Магистральная, 35. Местные жители делятся в соцсетях и мессенджерах видео, на которых видно, что окрестные дворы заволокло дымом.

«Ул. Магистральная 35. Горит дом», — сообщается в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». На кадрах с места происшествия видно, что дворы соседних домов задымлены. Пожарные работают на месте ЧП. По словам очевидцев, дом расселен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова.

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В Ноябрьске (ЯНАО) горит деревянный двухэтажный дом по улице Магистральная, 35. Местные жители делятся в соцсетях и мессенджерах видео, на которых видно, что окрестные дворы заволокло дымом. «Ул. Магистральная 35. Горит дом», — сообщается в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». На кадрах с места происшествия видно, что дворы соседних домов задымлены. Пожарные работают на месте ЧП. По словам очевидцев, дом расселен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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