07 мая 2022
06 мая 2022

В городе ЯНАО горит расселенный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складе макулатуры. Челябинск, мчс, пожарный, пожар, клад макулатуры
Пожарные прибыли на место ЧП через 4 минуты после вызова Фото:

В Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Фото и видео опубликованы в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон».

«Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось открытое горение кровли строения. В 19.52 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении задействован 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на МЧС округа.

Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, дом расселен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сгорел двухэтажный деревянный дом. На момент возгорания жильцы дома были расселены, дом отключен от всех коммуникаций.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Фото и видео опубликованы в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». «Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось открытое горение кровли строения. В 19.52 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении задействован 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на МЧС округа. Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, дом расселен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сгорел двухэтажный деревянный дом. На момент возгорания жильцы дома были расселены, дом отключен от всех коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...