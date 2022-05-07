В Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Фото и видео опубликованы в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон».
«Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось открытое горение кровли строения. В 19.52 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении задействован 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на МЧС округа.
Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, дом расселен.
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В Ноябрьске горит частный дом в районе школы №10. Фото и видео опубликованы в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». «Через 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось открытое горение кровли строения. В 19.52 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении задействован 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на МЧС округа. Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, дом расселен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сгорел двухэтажный деревянный дом. На момент возгорания жильцы дома были расселены, дом отключен от всех коммуникаций.