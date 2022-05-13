Клава Кока рассказала, чего ей не хватает больше всего. Видео

14 мая 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Певица путешествует по Исландии Фото из официального telegram-канала Клавы Коки Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) записала видео, в котором поделилась личным и рассказала, что больше всего ей не хватает моментов спокойствия и безмятежности. Ролик певица опубликовала у себя в telegram-канале. «Когда минимум движа, но весь движ происходит внутри тебя. Когда есть время подумать над тем, что ты делаешь правильно, что неправильно, над тем, чего ты хочешь и что ты ждешь. Приходишь к пониманию, что вообще ничего не ждешь, и счастье оно прямо сейчас здесь в моменте, на этой пустынной дороге, где никого нет. Мне так этого иногда не хватает», — отметила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится в путешествии. Она побывала в Гамбурге на концерте Dua Lipa, а затем отправилась в Исландию, где планировала на несколько дней попрощаться с цивилизацией. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) записала видео, в котором поделилась личным и рассказала, что больше всего ей не хватает моментов спокойствия и безмятежности. Ролик певица опубликовала у себя в telegram-канале. «Когда минимум движа, но весь движ происходит внутри тебя. Когда есть время подумать над тем, что ты делаешь правильно, что неправильно, над тем, чего ты хочешь и что ты ждешь. Приходишь к пониманию, что вообще ничего не ждешь, и счастье оно прямо сейчас здесь в моменте, на этой пустынной дороге, где никого нет. Мне так этого иногда не хватает», — отметила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится в путешествии. Она побывала в Гамбурге на концерте Dua Lipa, а затем отправилась в Исландию, где планировала на несколько дней попрощаться с цивилизацией.