13 мая 2022

Клава Кока рассказала, чего ей не хватает больше всего. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица путешествует по Исландии

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) записала видео, в котором поделилась личным и рассказала, что больше всего ей не хватает моментов спокойствия и безмятежности. Ролик певица опубликовала у себя в telegram-канале.

«Когда минимум движа, но весь движ происходит внутри тебя. Когда есть время подумать над тем, что ты делаешь правильно, что неправильно, над тем, чего ты хочешь и что ты ждешь. Приходишь к пониманию, что вообще ничего не ждешь, и счастье оно прямо сейчас здесь в моменте, на этой пустынной дороге, где никого нет. Мне так этого иногда не хватает», — отметила Клава Кока.

Ранее URA.RU сообщало, что певица находится в путешествии. Она побывала в Гамбурге на концерте Dua Lipa, а затем отправилась в Исландию, где планировала на несколько дней попрощаться с цивилизацией.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) записала видео, в котором поделилась личным и рассказала, что больше всего ей не хватает моментов спокойствия и безмятежности. Ролик певица опубликовала у себя в telegram-канале. «Когда минимум движа, но весь движ происходит внутри тебя. Когда есть время подумать над тем, что ты делаешь правильно, что неправильно, над тем, чего ты хочешь и что ты ждешь. Приходишь к пониманию, что вообще ничего не ждешь, и счастье оно прямо сейчас здесь в моменте, на этой пустынной дороге, где никого нет. Мне так этого иногда не хватает», — отметила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится в путешествии. Она побывала в Гамбурге на концерте Dua Lipa, а затем отправилась в Исландию, где планировала на несколько дней попрощаться с цивилизацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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