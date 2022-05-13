В Кургане водитель сбил ребенка возле пешеходного перехода

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 13 мая в Кургане на улице Кирова водитель совершил наезд на ребенка. В результате пострадавший получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

«13 мая 2022 года в 17:57 на улице Кирова вблизи дома № 108 в городе Кургане, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем GEELY EMGRAND, двигаясь по ул. Кирова со стороны ул. Коли Мяготина в направлении ул. Станционная и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения», — указано в сообщении.

По данным сотрудников ГИБДД, ребенок перебегал проезжую часть вблизи от пешеходного перехода по диагонали с левой стороны. Автомобиль двигался при этом в правую сторону. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения. После происшествия его госпитализировали в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница» имени Красного Креста, отметили в информации.

Ранее URA.RU сообщало о семилетнем мальчике, которого сбили на пешеходном переходе на улице Кирова. После происшествия ребенок был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Женщина, сбившая насмерть мальчика ехала с превышением скорости. Ее отправили на три года в колонию.

Год назад на улице Кирова насмерть был сбит семилетний мальчик Фото: Пресс-служба ГИБДД города Кургана