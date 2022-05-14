Зеленский подписал новый закон против партий, поддерживающих РФ

15 мая 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о запрете «пророссийских партий» на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят „антиукраинский характер“ и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки», — появилась информация в telegram-канале издания «Страна.ua». Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что может назвать источник финансирования пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Так Зеленский попытался пригрозить главе политсовета партии Виктору Медведчуку. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Также СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них — «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция» и другие. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о запрете «пророссийских партий» на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят „антиукраинский характер“ и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки», — появилась информация в telegram-канале издания «Страна.ua». Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что может назвать источник финансирования пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Так Зеленский попытался пригрозить главе политсовета партии Виктору Медведчуку. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Также СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них — «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция» и другие. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.