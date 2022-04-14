Киев приостановил деятельность партии Медведчука

Партия Виктора Медведчука прекратила деятельность в Верховной Раде
Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины», — написал Гончаренко. Лидером ОПЗЖ является политик Виктор Медведчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ арестовала Медведчука. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти хотят «выбить» из Медведчука нужные им показания.
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