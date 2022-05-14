Чернышов раскритиковал победу Украины на «Евровидении-2022»

Украина — новый BLM, считает Борис Чернышов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На «Евровидении-2022» победила политика, боты и накрутка, а Украина — новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США), об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«На Евровидении победила политика, боты и накрутка. И опять зрительское голосование помогло сделать нужный результат. Все это ожидали и знали заранее. В культуре отмены — это нормально. Плохо только то, что побеждает не лучший и талантливый, а дурак, представляющий символ. Что ж другие исполнители на колени не встали? Украина — новый BLM», — написал Чернышов в своем telegram-канале.

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022», несмотря на нарушения правил. Так участник коллектива выступил с политическим лозунгом, призвав мир «помочь» Мариуполю и спасти националистов, закрытых на металлургическом комбинате «Азовсталь». Однако по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек.

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