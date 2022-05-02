«Азовсталь» покинули 200 человек, в ЛНР нашли убитых гражданских. Главное к вечеру 2 мая

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, украина, мариуполь, беженцы, армия россии, солдат, гуманитарная катастрофа
Россия проводит на Украине спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вывезли более 200 мирных жителей. В ЛНР нашли тела мирных жителей, убитых ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 мая.

  • С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 214 человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Их отвезли в населенный пункт Безыменное и доставили в пункт оказания помощи. ВСУ позже нарушили режим тишины у «Азовстали»;
  • Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила тела убитых мирных граждан в городе Рубежное. Военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным «Ниндзя» рассказал, что жителей застрелили бойцы ВСУ;
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных взрывах». По его словам, пострадавших и разрушений не было;
  • Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское, сообщили в Минобороны РФ. Также армия РФ средствами противовоздушной обороны уничтожила три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2», отметили в ведомстве;
  • РФ поразила ракетами 36 военных объектов Украины, авиация ударила по 13 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Нанесен удар артиллерией по 28 районам, где была сосредоточена живая сила и техника, заявили в Минобороны России.

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вывезли более 200 мирных жителей. В ЛНР нашли тела мирных жителей, убитых ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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