Военкор: гражданские начали покидать «Азовсталь»

29 апреля 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Спасшуюся семью запугивали азовцы, рассказал корреспондент Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С территории завода «Азовсталь», занятого бойцами Вооруженных сил Украины, впервые вышли гражданские. Об этом сообщил донбасский военный репортер Андрей Руденко. «Первые люди, вышедшие с завода „Азовсталь“. Семья Савиных — выходили на свой страх и риск. Их запугивали, что они не дойдут. „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) отпускать не хотел и даже руководство завода выходило на связь с боевиками, но о том, чтобы люди вышли, договориться не смогли», — написал журналист в своем telegram под фотографией спасшейся семьи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На металлургическом комбинате вместе с иностранными наемниками и националистами оставались жители освобожденного города, именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода, а вместо этого отдал приказ о блокировке комплекса. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Россия с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Операция призвана избавить жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, отмечал российский лидер. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

С территории завода «Азовсталь», занятого бойцами Вооруженных сил Украины, впервые вышли гражданские. Об этом сообщил донбасский военный репортер Андрей Руденко. «Первые люди, вышедшие с завода „Азовсталь“. Семья Савиных — выходили на свой страх и риск. Их запугивали, что они не дойдут. „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) отпускать не хотел и даже руководство завода выходило на связь с боевиками, но о том, чтобы люди вышли, договориться не смогли», — написал журналист в своем telegram под фотографией спасшейся семьи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На металлургическом комбинате вместе с иностранными наемниками и националистами оставались жители освобожденного города, именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода, а вместо этого отдал приказ о блокировке комплекса. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Россия с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Операция призвана избавить жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей, отмечал российский лидер.