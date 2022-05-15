СМИ: беженцы из Украины разочаровались в Европе

15 мая 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы рассказали, в чем Европа отстает от Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы, покинувшие страну после начала спецоперации России, жалуются на уровень жизни в Европе. Многие украинцы разочарованы сервисом и очередями к врачам, а кто-то и вовсе обвиняет Запад в «отсталости» по сравнению с Украиной. Беженцы в разговоре с порталом Obozrevatel жалуются на низкий уровень сервиса в сфере ухода и красоты. «Большая проблема со стерилизацией инструментов для маникюра. Если в Киеве у большинства мастеров есть специальный сухожаровой шкаф, то здесь таких нет ни у кого. К местным парикмахерам можно идти на свой страх и риск. Обычно даже сами европейцы ищут украинских мастеров», — рассказали украинки. Также «больным» местом Европы беженцы назвали медицину. По их словам, терапевты якобы выписывают всем больным только парацетамол, а попасть на прием к врачу зачастую оказывается проблематично. Особое внимание украинцы обратили на высокие коммунальные тарифы. «Если дома я платила 200 гривен в месяц, то в Италии проводной интернет стоит 40 евро. Месячная стоимость квартиры составляет 300 евро. Еще 200 евро — это коммуналка. И это без отопления — его здесь вообще нет», — сообщает беженец. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Главной целью власти РФ заявляли защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов. Граждане Украины вынуждены были переехать в Европу из-за боевых действий. Часть из них при этом предпочла временно перебраться на территорию РФ. О ситуации с беженцами в ЕС ранее предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что европейцы уже недовольны наплывом беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украинские беженцы, покинувшие страну после начала спецоперации России, жалуются на уровень жизни в Европе. Многие украинцы разочарованы сервисом и очередями к врачам, а кто-то и вовсе обвиняет Запад в «отсталости» по сравнению с Украиной. Беженцы в разговоре с порталом Obozrevatel жалуются на низкий уровень сервиса в сфере ухода и красоты. «Большая проблема со стерилизацией инструментов для маникюра. Если в Киеве у большинства мастеров есть специальный сухожаровой шкаф, то здесь таких нет ни у кого. К местным парикмахерам можно идти на свой страх и риск. Обычно даже сами европейцы ищут украинских мастеров», — рассказали украинки. Также «больным» местом Европы беженцы назвали медицину. По их словам, терапевты якобы выписывают всем больным только парацетамол, а попасть на прием к врачу зачастую оказывается проблематично. Особое внимание украинцы обратили на высокие коммунальные тарифы. «Если дома я платила 200 гривен в месяц, то в Италии проводной интернет стоит 40 евро. Месячная стоимость квартиры составляет 300 евро. Еще 200 евро — это коммуналка. И это без отопления — его здесь вообще нет», — сообщает беженец. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Главной целью власти РФ заявляли защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов. Граждане Украины вынуждены были переехать в Европу из-за боевых действий. Часть из них при этом предпочла временно перебраться на территорию РФ. О ситуации с беженцами в ЕС ранее предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что европейцы уже недовольны наплывом беженцев.