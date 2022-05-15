Политолог: Польша хочет отправить войска на Украину в конце мая

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Польская армия готова зайти в четыре региона Украины, считает Марат Баширов Фото:
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В конце мая Польша планирует отправить свои войска в четыре региона Украины. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

«Польская армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал Баширов.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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В конце мая Польша планирует отправить свои войска в четыре региона Украины. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Польская армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал Баширов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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