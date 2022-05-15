Политолог: Польша хочет отправить войска на Украину в конце мая

15 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Польская армия готова зайти в четыре региона Украины, считает Марат Баширов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конце мая Польша планирует отправить свои войска в четыре региона Украины. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Польская армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал Баширов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В конце мая Польша планирует отправить свои войска в четыре региона Украины. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Польская армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал Баширов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.