Мэра Перми Демкина стали в два раза реже упоминать в СМИ

15 мая 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Пермский мэр потерял позиции в рейтинге упоминаний СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU В апрельском рейтинге упоминании в СМИ глав городов Приволжского федерального округа пермский мэр Алексей Демкин занял 10 место с упавшим вдвое медиаиндексом. Об этом сообщили исследователи «Медиалогии». «Демкин Алексей Николаевич. Глава Города. Пермь. Медиаиндекс — 3885,1», — гласят данные рейтинга руководителей городов. По сравнению с мартом Демкин потерял 6 пунктов, откатившись с четвертого на десятое место списка. Месяцем ранее его медиаиндекс составлял 7 695,7 пунктов. Также среди 28 позиций нашлось место председателю Пермской городской думы. Дмитрий Малютин занял 17 место среди наиболее упоминаемых городских руководителей Приволжского ФО. Лидером медиарейтинга в апреле остался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Также в тройку лидеров попали глава Саратова Михаил Исаев и спикер Казанской гордумы Ильсур Метшин. Рейтинг построен в апреле 2022 года на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Он включает более 77 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предложили стать мэром виртуальной Перми. Также губернатор Махонин озвучил свои претензии к работе главы города и его подчиненных. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В апрельском рейтинге упоминании в СМИ глав городов Приволжского федерального округа пермский мэр Алексей Демкин занял 10 место с упавшим вдвое медиаиндексом. Об этом сообщили исследователи «Медиалогии». «Демкин Алексей Николаевич. Глава Города. Пермь. Медиаиндекс — 3885,1», — гласят данные рейтинга руководителей городов. По сравнению с мартом Демкин потерял 6 пунктов, откатившись с четвертого на десятое место списка. Месяцем ранее его медиаиндекс составлял 7 695,7 пунктов. Также среди 28 позиций нашлось место председателю Пермской городской думы. Дмитрий Малютин занял 17 место среди наиболее упоминаемых городских руководителей Приволжского ФО. Лидером медиарейтинга в апреле остался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Также в тройку лидеров попали глава Саратова Михаил Исаев и спикер Казанской гордумы Ильсур Метшин. Рейтинг построен в апреле 2022 года на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Он включает более 77 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предложили стать мэром виртуальной Перми. Также губернатор Махонин озвучил свои претензии к работе главы города и его подчиненных.