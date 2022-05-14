В Курганской области под контролем пять лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В ГУ МЧС Курганской области сообщили, что 15 мая в регионе под контролем пожарных находятся 5 очагов лесных пожаров, что в два раза меньше, чем сутками ранее. Информация появилась на сайте ведомства.

«По состоянию на 15 мая, на территории региона действует 5 лесных пожаров в Кетовском, Юргамышском и Шумихинском муниципальных округах, все они локализованы. Авиация МЧС России и наземная группировка ведомства продолжают работы до их полной ликвидации», — рассказали в пресс-службе. 14 мая в регионе было зафиксировано 11 таких очагов. В настоящее время проводится пролив потушенных участков, тушатся торфяники, окапываются горящие участки леса.

Как сообщили в ведомстве, ситуация стабилизирована. Этого удалось достичь за счет работы на земле и помощи с воздуха. Всего на курганские пожары два самолета-амфибии МЧС сбросили более 4 тысяч тонн воды за 700 вылетов. Работы ведут 1368 человек на 141 единице техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сохраняется высокий уровень возникновения пожаров. Также из-за режима ЧС продлили действие запрета на посещение лесов и продажу средств для разведения огня.