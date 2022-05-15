Украина поставила политиков Германии перед жестким выбором

15 мая 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Украина в любом случае вступит в Евросоюз, считает Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины Политические элиты Германии должны определиться, хотят ли они стоять у руля процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Процесс евроинтеграции Украины неизбежен и, рано или поздно, страна присоединится к ЕС. Поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы, или же держаться в стороне», — передает слова Кулебы издание «Интерфакс-Украина». Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС. 11 мая Евросоюз начал работу над принятием Украины в ЕС. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Политические элиты Германии должны определиться, хотят ли они стоять у руля процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Процесс евроинтеграции Украины неизбежен и, рано или поздно, страна присоединится к ЕС. Поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы, или же держаться в стороне», — передает слова Кулебы издание «Интерфакс-Украина». Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС. 11 мая Евросоюз начал работу над принятием Украины в ЕС.