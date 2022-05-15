Украина поставила политиков Германии перед жестким выбором

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина в любом случае вступит в Евросоюз, считает Дмитрий Кулеба Фото:

Политические элиты Германии должны определиться, хотят ли они стоять у руля процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Процесс евроинтеграции Украины неизбежен и, рано или поздно, страна присоединится к ЕС. Поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы, или же держаться в стороне», — передает слова Кулебы издание «Интерфакс-Украина».

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС. 11 мая Евросоюз начал работу над принятием Украины в ЕС.

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Политические элиты Германии должны определиться, хотят ли они стоять у руля процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Процесс евроинтеграции Украины неизбежен и, рано или поздно, страна присоединится к ЕС. Поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы, или же держаться в стороне», — передает слова Кулебы издание «Интерфакс-Украина». Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС. 11 мая Евросоюз начал работу над принятием Украины в ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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