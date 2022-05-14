В МИД РФ предупредили Европу о конце Евросоюза

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Вступление Украины в Евросоюз приведет к краху объединения, считают в МИД РФ Фото:

Вступление Украины в Евросоюз подорвет ценности объединения и фактически будет означать его конец. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — передает слова Грушко РИА «Новости».

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной операции на ее территории по указу президента РФ Владимира Путина. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевым аспектом этих переговоров является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию и теперь требует отказаться от вступления в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что российская сторона сомневается, что у вступления соседней страны в европейское объединение не будет последствий.

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Вступление Украины в Евросоюз подорвет ценности объединения и фактически будет означать его конец. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — передает слова Грушко РИА «Новости». Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной операции на ее территории по указу президента РФ Владимира Путина. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевым аспектом этих переговоров является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию и теперь требует отказаться от вступления в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что российская сторона сомневается, что у вступления соседней страны в европейское объединение не будет последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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