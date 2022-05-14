В МИД РФ предупредили Европу о конце Евросоюза

14 мая 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в Евросоюз приведет к краху объединения, считают в МИД РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Вступление Украины в Евросоюз подорвет ценности объединения и фактически будет означать его конец. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — передает слова Грушко РИА «Новости». Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной операции на ее территории по указу президента РФ Владимира Путина. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевым аспектом этих переговоров является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию и теперь требует отказаться от вступления в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что российская сторона сомневается, что у вступления соседней страны в европейское объединение не будет последствий. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Украины в Евросоюз подорвет ценности объединения и фактически будет означать его конец. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — передает слова Грушко РИА «Новости». Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной операции на ее территории по указу президента РФ Владимира Путина. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевым аспектом этих переговоров является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию и теперь требует отказаться от вступления в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что российская сторона сомневается, что у вступления соседней страны в европейское объединение не будет последствий.