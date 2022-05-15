НАТО перебросит войска к границам России для защиты Финляндии

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Первый день форума
Альянс хочет усилить военное присутствие в Балтийском регионе Фото:

НАТО собирается усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить Швеции и Финляндии безопасность на период до вступления в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Берлине.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что правительство страны официально приняло решение вступить в НАТО. Швеция обещала подать заявку на присоединение к военному альянсу 17 мая.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупредил финляндского коллегу о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Как рассказал глава Финляндии, реакция Путина оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Вопрос нового статуса Финляндии лидеры стран обсуждали в ходе телефонного разговора.

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НАТО собирается усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить Швеции и Финляндии безопасность на период до вступления в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Берлине. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что правительство страны официально приняло решение вступить в НАТО. Швеция обещала подать заявку на присоединение к военному альянсу 17 мая. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупредил финляндского коллегу о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Как рассказал глава Финляндии, реакция Путина оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Вопрос нового статуса Финляндии лидеры стран обсуждали в ходе телефонного разговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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