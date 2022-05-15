СМИ: на «Азовстали» заблокированы трое британских военных

15 мая 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

«Азовсталь» блокирован россиянами и дончанами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии. «Я был с парой канадцев и ничего не слышал о британцах до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе. Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — передает Daily Express слова экс-военного. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся там националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии. «Я был с парой канадцев и ничего не слышал о британцах до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе. Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — передает Daily Express слова экс-военного. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся там националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь».