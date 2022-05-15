Сенатор раскритиковал условия США для переговоров Москвы и Киева

16 мая 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Сенатор назвал условия США для переговоров неприемлемыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо!», — сказал Джабаров. Свое мнение он выразил в личном telegram-аккануте. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Америка выдвинула три условиях для мирных переговоров России и Украины: прекратить спецоперацию, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за все содеянное. При этом днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил о прекращении переговоров с украинской стороной. Встречи сторон происходя в рамках специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 24 февраля стороны успели провести ряд переговоров, но все они оказались безуспешными. Участники украинской делегации ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо!», — сказал Джабаров. Свое мнение он выразил в личном telegram-аккануте. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Америка выдвинула три условиях для мирных переговоров России и Украины: прекратить спецоперацию, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за все содеянное. При этом днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил о прекращении переговоров с украинской стороной. Встречи сторон происходя в рамках специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 24 февраля стороны успели провести ряд переговоров, но все они оказались безуспешными. Участники украинской делегации ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.