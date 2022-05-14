США выдвинули России свои условия для переговоров с Украиной. «Покаяться за все содеянное»

15 мая 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

О капитуляции России в спецоперации на Украине не может идти речь, заявил Анатолий Антонов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. «Американцы со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но на определенных условиях. Таких условий три: прекратить военные действия в ходе специальной военной операции, отвести наши войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за все содеянное», — заявил Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live». Он подчеркнул, что речи о капитуляции России быть не может никогда. «Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — резюмировал Антонов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о прекращении переговоров с Украиной. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не согласится с миром на Украине на условиях России. На фоне российской спецоперации на Украине Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. «Американцы со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но на определенных условиях. Таких условий три: прекратить военные действия в ходе специальной военной операции, отвести наши войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за все содеянное», — заявил Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live». Он подчеркнул, что речи о капитуляции России быть не может никогда. «Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — резюмировал Антонов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о прекращении переговоров с Украиной. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не согласится с миром на Украине на условиях России. На фоне российской спецоперации на Украине Москва и Киев проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.