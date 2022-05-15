В ЛДПР решились на выборы руководства партии

В российской политической партии ЛДПР проведут выборы руководства партии в ближайшее время. Об этом сообщил источник в партии.
«В центральный аппарат ЛДПР уже давно поступают предложения от регионалов партии. Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — передал источник ТАСС. По его словам, «судьбоносные для ЛДПР решения будут приняты в ближайшие дни».
В российской политической партии ЛДПР проведут выборы руководства партии в ближайшее время. Об этом сообщил источник в партии. «В центральный аппарат ЛДПР уже давно поступают предложения от регионалов партии. Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — передал источник ТАСС. По его словам, «судьбоносные для ЛДПР решения будут приняты в ближайшие дни». После продолжительной болезни, 6 апреля скончался лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее источник, знакомый с ситуацией, говорил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая.