15 мая 2022

В ЛДПР решились на выборы руководства партии

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выборы 2021. Москва, папка, выборы, лдпр, лдпр логотип
За проведение партийного съезда выступили региональные отделения ЛДПР Фото:

В российской политической партии ЛДПР проведут выборы руководства партии в ближайшее время. Об этом сообщил источник в партии.

«В центральный аппарат ЛДПР уже давно поступают предложения от регионалов партии. Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — передал источник ТАСС. По его словам, «судьбоносные для ЛДПР решения будут приняты в ближайшие дни».

После продолжительной болезни, 6 апреля скончался лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее источник, знакомый с ситуацией, говорил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая.

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В российской политической партии ЛДПР проведут выборы руководства партии в ближайшее время. Об этом сообщил источник в партии. «В центральный аппарат ЛДПР уже давно поступают предложения от регионалов партии. Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — передал источник ТАСС. По его словам, «судьбоносные для ЛДПР решения будут приняты в ближайшие дни». После продолжительной болезни, 6 апреля скончался лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее источник, знакомый с ситуацией, говорил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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