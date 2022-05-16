Пушков раскритиковал угрозу Евросоюза об изоляции Турции в НАТО

Пушков: не изолирует ли Запад в конечном итоге сам себя? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков возмутился, что НАТО пригрозило Турции полной изоляцией в случае, если та продолжит блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Угрозу в адрес Турции озвучил Манфред Вебер — глава ведущей фракции Европарламента.

«Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию, Венесуэлу, Китай — изолировать, а теперь и Турцию? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, в числе которых ключевые державы? И не изолируют ли в итоге „изоляторы“ себя от остального мира?» — нaписал член Совета Федерации от Прикамья в своем telegram-канале. По его мнению, Запад может в конечном счете сам пострадать из-за многочисленных «блокировок».

Полемике вокруг изоляции Турции предшествовало зaявление Эфканa Ала. Глава отдела внешних связей МИД Турции настаивал на пересмотре отношения к запрещенной на территории Рабочей партии Курдистанa. Назвав это главным условием для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В пресс-службе администрации президента подчеркивали, что для страны это вопрос национальной безопасности.

Вебер ответил, «что любой, кто поставит под вопрос сплоченность альянса, будет изолирован внутри сообщества». Глава ведущей фракции Европарламента подчеркнул, что «если страны сами этого хотят, то нет никакого основания замедлять или блокировать процесс». Интервью с политиком опубликовано медиагруппой Funke.