Турция поставила условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

14 мая 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Турции высказались о возможном вступлении в НАТО новых членов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финляндия и Швеция для вступления в НАТО должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С таким заявлением выступил зампредседателя правящей Партии справедливости и развития, глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала. «Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Ала сказал, что эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — пишет турецкое издание Star со ссылкой на слова Алы. По его словам, страны хотят вступить в альянс для устранения своих проблем с безопасностью. У Турции также есть проблема терроризма, страна сталкивается с ней в течение многих лет, отметил он. Финляндия и Швеция понимают эту проблему не так, как этого хочет Турция, они не придают теме достаточного значения, заявил Ала. Глава МИД Финляндии Пекко Хаависто сообщал, что страна собирается подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. В Белом доме заявили, что выясняют у Турции ее позицию по этому вопросу. Вступление Финляндии в альянс не останется без ответа РФ, цитируют « Невские новости » депутата Госдумы Сергея Боярского. По словам первого заместителя представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Финляндия и Швеция для вступления в НАТО должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С таким заявлением выступил зампредседателя правящей Партии справедливости и развития, глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала. «Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Ала сказал, что эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — пишет турецкое издание Star со ссылкой на слова Алы. По его словам, страны хотят вступить в альянс для устранения своих проблем с безопасностью. У Турции также есть проблема терроризма, страна сталкивается с ней в течение многих лет, отметил он. Финляндия и Швеция понимают эту проблему не так, как этого хочет Турция, они не придают теме достаточного значения, заявил Ала. Глава МИД Финляндии Пекко Хаависто сообщал, что страна собирается подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. В Белом доме заявили, что выясняют у Турции ее позицию по этому вопросу. Вступление Финляндии в альянс не останется без ответа РФ, цитируют «Невские новости» депутата Госдумы Сергея Боярского. По словам первого заместителя представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ.