Турция объяснила свой ультиматум о вступлении Финляндии в НАТО

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Турция беспокоится за свою безопасность из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото:

Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

«Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал Калин в интервью агентству Reuters.

Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Официальные лица Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая.

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Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал Калин в интервью агентству Reuters. Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Официальные лица Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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