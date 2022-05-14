Турция объяснила свой ультиматум о вступлении Финляндии в НАТО

14 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Турция беспокоится за свою безопасность из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал Калин в интервью агентству Reuters. Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Официальные лица Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал Калин в интервью агентству Reuters. Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Официальные лица Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая.