Свердловский губернатор ушел в отпуск перед решением Путина

Евгений Куйвашев будет отсутствовать до 24 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск до 24 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству области. Ранее в политкругах обсуждалось, что именно до этой даты Куйвашев, у которого осенью истекают полномочия, должен быть согласован Кремлем на новый срок.

«Губернатор ушел в отпуск на полторы недели. Исполняющим обязанности назначен [первый замгубернатора Алексей] Шмыков», — поделился собеседник агентства. Планы Куйвашева на период отсутствия пока неизвестны. В областном департаменте информполитики кратко подтвердили URA.RU, что глава региона ушел в отпуск.

Официально о будущем свердловского губернатора пока ничего не известно. Источники URA.RU ранее пересказывали версию, что Куйвашев должен получить согласование Кремля до 23 мая. Согласно одному из сценариев, перед этим у главы региона состоится разговор с президентом Владимиром Путиным — это обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. В политкругах не исключают, что встреча пройдет в очном формате, и Куйвашев должен выдержать перед этим двухнедельный карантин.

В предыдущий раз губернатор брал плановый отпуск в конце января. Тогда он отсутствовал меньше недели. А перед этим, осенью 2021-го, отпуск Куйвашева выдался непривычно долгим — почти месяц. Именно тогда пошли первые слухи о том, что глава региона находится в Москве, проводит консультации с Кремлем и готовится к встрече с Путиным. Однако разговор с президентом так и не состоялся.

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