Курганский аэропорт в разы увеличит количество рейсов в Москву

13 мая 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

В Кургане в разы увеличат количество авиарейсов в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аэропорт города Кургана в июле текущего года откроет сразу несколько дополнительных рейсов в Москву. Также курганским авиапутешественникам будет доступно разнообразие времени вылета. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «В столицу нашей Родины с начала июля можно будет улететь ежедневно в 6.10 утра. В понедельник, вторник, четверг и субботу — в 20.30, в среду, пятницу и воскресенье — в 15.10», — говорится на сайте гавани. Рейсы в столицу будет выполнять авиакомпания «Нордвинд», начиная с 5 июля. Пассажирам предложат перелет на самолетах Embraer-190 на 110 мест. В настоящее время в Москву из Кургана ежедневно летает только один самолет. Перевозчик «Победа» выполняет исключительно утренние рейсы. С новым летним расписанием количество рейсов в Москву увеличится в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что из Москвы в Курган улететь стало сложнее. Также курганцам стал недоступен вылет в Крым из местного аэропорта. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Аэропорт города Кургана в июле текущего года откроет сразу несколько дополнительных рейсов в Москву. Также курганским авиапутешественникам будет доступно разнообразие времени вылета. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «В столицу нашей Родины с начала июля можно будет улететь ежедневно в 6.10 утра. В понедельник, вторник, четверг и субботу — в 20.30, в среду, пятницу и воскресенье — в 15.10», — говорится на сайте гавани. Рейсы в столицу будет выполнять авиакомпания «Нордвинд», начиная с 5 июля. Пассажирам предложат перелет на самолетах Embraer-190 на 110 мест. В настоящее время в Москву из Кургана ежедневно летает только один самолет. Перевозчик «Победа» выполняет исключительно утренние рейсы. С новым летним расписанием количество рейсов в Москву увеличится в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что из Москвы в Курган улететь стало сложнее. Также курганцам стал недоступен вылет в Крым из местного аэропорта.