Курганский аэропорт в разы увеличит количество рейсов в Москву

Аэропорт города Кургана в июле текущего года откроет сразу несколько дополнительных рейсов в Москву. Также курганским авиапутешественникам будет доступно разнообразие времени вылета. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«В столицу нашей Родины с начала июля можно будет улететь ежедневно в 6.10 утра. В понедельник, вторник, четверг и субботу — в 20.30, в среду, пятницу и воскресенье — в 15.10», — говорится на сайте гавани. Рейсы в столицу будет выполнять авиакомпания «Нордвинд», начиная с 5 июля. Пассажирам предложат перелет на самолетах Embraer-190 на 110 мест.
В настоящее время в Москву из Кургана ежедневно летает только один самолет. Перевозчик «Победа» выполняет исключительно утренние рейсы. С новым летним расписанием количество рейсов в Москву увеличится в три раза.
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Аэропорт города Кургана в июле текущего года откроет сразу несколько дополнительных рейсов в Москву. Также курганским авиапутешественникам будет доступно разнообразие времени вылета. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «В столицу нашей Родины с начала июля можно будет улететь ежедневно в 6.10 утра. В понедельник, вторник, четверг и субботу — в 20.30, в среду, пятницу и воскресенье — в 15.10», — говорится на сайте гавани. Рейсы в столицу будет выполнять авиакомпания «Нордвинд», начиная с 5 июля. Пассажирам предложат перелет на самолетах Embraer-190 на 110 мест. В настоящее время в Москву из Кургана ежедневно летает только один самолет. Перевозчик «Победа» выполняет исключительно утренние рейсы. С новым летним расписанием количество рейсов в Москву увеличится в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что из Москвы в Курган улететь стало сложнее. Также курганцам стал недоступен вылет в Крым из местного аэропорта.