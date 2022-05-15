Стоматологический скандал в тюменской клинике обрел новый поворот

Росздравнадзор проверил Стоматологическую клинику ТюмГМУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не нашла серьезных нарушений в работе Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ). Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников медучреждения, предоставив подтверждающие документы. Ранее агентство писало о том, что более 50 сотрудников стоматологии пожаловались на начальство в прокуратуру.

«Пришли результаты проверки Росздравнадзора. Написали так, что все в порядке. Я не знаю, как там по бумагам насчет закупок, но в кабинетах и в общем, в клинике, перед проверкой успели все подчистить и исправить до этой комиссии. Комиссия как будто специально ждала, когда все исправят и только потом пришла», — пояснила собеседница агентства на условиях анонимности.

Она также предоставила редакции URA.RU копии документов о результатах проверки стоматологической клиники ТюмГМУ. Так, Росздравнадзор рекомендовал администрации медучреждения подготовить документы на получение паспорта рентгеновских кабинетов, установить в складских помещениях гигрометр, а в холле на втором этаже клиники — автоматический диспенсер для обработки рук.

В адрес управления Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Стоматологической клинике ТюмГМУ назревает большой скандал. Сотрудники медучреждения обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам