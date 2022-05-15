Американки с восторгом отозвались о баскетбольном клубе УГМК. «Одно из величайших событий в карьере»

16 мая 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Американские баскетболистки считают, что игра за баскетбольный клуб УГМК стала важным этапом в развитии их карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшие и настоящие иностранные игроки екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК считают, что игра в уральской команде — это одно из самых весомых событий в их карьере. Статья опубликована в издании The Washington Post. «Поколение звезд WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация — прим. редакции) прошло через город, который находится ближе к Сибири, чем Москва. Для многих игроков мирового класса игра в „Екате“ стала одним из величайших событий в их карьере», — говорится в публикации. Так, бывшая нападающая БК «УГМК» Бреанна Стюарт, которая играла за екатеринбургскую команду с 2020 года по февраль 2022 года, отмечает уровень подготовки, который давали на Урале. «Очевидно, что мы едем туда [в Екатеринбург] из-за зарубежного опыта, из-за денег. Но мы также становимся лучше», — рассказала она журналисту The Washington Post. С ней солидарна во мнении действующая баскетболистка уральской команды Джонквел Джонс, которая также подчеркивает, что ее впечатляет уровень тренировок в российской команде. Также Джонс рассказала, что баскетболистка и олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, которую 5 марта 2022 года задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, помогала новым игрокам адаптироваться в Екатеринбурге, а некоторых игроков часто можно было встретить в местных торговых центрах, кальянных и ресторанах. К тому же давние екатеринбургские игроки, такие как Дайана Таурази (играла за УГМК с 2012 по 2017 год) и Дина Нолан (играла в 2007—2010 годах и 2012—2013 годах), раздавали новичкам список рекомендуемых ресторанов. Так, фаворитом Джонквел Джонс был украшенный гобеленами из оленей гастро-паб Gastroli. Ранее в начале марта баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург) двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Москвы за контрабанду наркотиков. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, баскетболистку заключили под стражу. Также сообщается, что осужденного россиянина Виктора Бута, который находится в тюрьме США, могут обменять на Бриттни Грайнер. Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Бывшие и настоящие иностранные игроки екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК считают, что игра в уральской команде — это одно из самых весомых событий в их карьере. Статья опубликована в издании The Washington Post. «Поколение звезд WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация — прим. редакции) прошло через город, который находится ближе к Сибири, чем Москва. Для многих игроков мирового класса игра в „Екате“ стала одним из величайших событий в их карьере», — говорится в публикации. Так, бывшая нападающая БК «УГМК» Бреанна Стюарт, которая играла за екатеринбургскую команду с 2020 года по февраль 2022 года, отмечает уровень подготовки, который давали на Урале. «Очевидно, что мы едем туда [в Екатеринбург] из-за зарубежного опыта, из-за денег. Но мы также становимся лучше», — рассказала она журналисту The Washington Post. С ней солидарна во мнении действующая баскетболистка уральской команды Джонквел Джонс, которая также подчеркивает, что ее впечатляет уровень тренировок в российской команде. Также Джонс рассказала, что баскетболистка и олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, которую 5 марта 2022 года задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, помогала новым игрокам адаптироваться в Екатеринбурге, а некоторых игроков часто можно было встретить в местных торговых центрах, кальянных и ресторанах. К тому же давние екатеринбургские игроки, такие как Дайана Таурази (играла за УГМК с 2012 по 2017 год) и Дина Нолан (играла в 2007—2010 годах и 2012—2013 годах), раздавали новичкам список рекомендуемых ресторанов. Так, фаворитом Джонквел Джонс был украшенный гобеленами из оленей гастро-паб Gastroli. Ранее в начале марта баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург) двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Москвы за контрабанду наркотиков. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, баскетболистку заключили под стражу. Также сообщается, что осужденного россиянина Виктора Бута, который находится в тюрьме США, могут обменять на Бриттни Грайнер. Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр.