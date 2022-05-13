Осужденного россиянина Бута хотят обменять на чемпионку из США

13 мая 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Виктора Бута могут обменять на Бриттни Грайнер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденного россиянина Виктора Бута, который оказался в американкой тюрьме на 25 лет, могут обменять на баскетболистку и олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. В России ее обвиняют в контрабанде наркотиков. «В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сказал собеседник агентства. Информацию источника приводит ТАСС. Россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Против него возбудили уголовное дело за якобы продажу оружия запрещенной в Штатах террористической организации. В 2011 году его осудили и приговорили к 25 годам тюрьмы. В приговоре отмечается, что Бут якобы готовил сговор с целью убийства американских граждан и военнослужащих и продавал зенитные ракеты. Свою вину Бут не признал, пишет деловое издание «Взгляд». 5 марта баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу. На данный момент Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Подмосковья, добавляет «Национальная служба новостей». Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Осужденного россиянина Виктора Бута, который оказался в американкой тюрьме на 25 лет, могут обменять на баскетболистку и олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. В России ее обвиняют в контрабанде наркотиков. «В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сказал собеседник агентства. Информацию источника приводит ТАСС. Россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Против него возбудили уголовное дело за якобы продажу оружия запрещенной в Штатах террористической организации. В 2011 году его осудили и приговорили к 25 годам тюрьмы. В приговоре отмечается, что Бут якобы готовил сговор с целью убийства американских граждан и военнослужащих и продавал зенитные ракеты. Свою вину Бут не признал, пишет деловое издание «Взгляд». 5 марта баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу. На данный момент Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Подмосковья, добавляет «Национальная служба новостей». Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр.