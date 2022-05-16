Министр экономики РФ готовит визит в Екатеринбург

16 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Максим Решетников приглашен на Уральскую бизнес-неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников может посетить Екатеринбург с рабочим визитом 26—27 мая. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, министр приглашен на мероприятия Уральской бизнес-недели. Официально участие Решетникова пока не подтверждено. По предварительным данным, главу Минэка ждут на одном из двух событий форума — оба с участием первых лиц уральской власти. 26 мая губернатор Евгений Куйвашев в рамках бизнес-недели встречается с областными предпринимателями. А 27 мая состоится открытие центра креативных пространств «Домна», куда приглашен полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Решетников должен быть в один из этих дней», — поделился собеседник агентства в свердловском правительстве. В пресс-службе главы Минэкономразвития сказали URA.RU, что Решетникова действительно пригласили на форум. Но о планах министра пообещали сообщить позднее. Источники URA.RU ранее анонсировали, что Решетников может приехать в Екатеринбург в конце мая. Предполагалось, что министр встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и его командой. В мае в уральской столице ждали и другого федерального чиновника — главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, однако его визит пока поставлен на паузу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников может посетить Екатеринбург с рабочим визитом 26—27 мая. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, министр приглашен на мероприятия Уральской бизнес-недели. Официально участие Решетникова пока не подтверждено. По предварительным данным, главу Минэка ждут на одном из двух событий форума — оба с участием первых лиц уральской власти. 26 мая губернатор Евгений Куйвашев в рамках бизнес-недели встречается с областными предпринимателями. А 27 мая состоится открытие центра креативных пространств «Домна», куда приглашен полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Решетников должен быть в один из этих дней», — поделился собеседник агентства в свердловском правительстве. В пресс-службе главы Минэкономразвития сказали URA.RU, что Решетникова действительно пригласили на форум. Но о планах министра пообещали сообщить позднее. Источники URA.RU ранее анонсировали, что Решетников может приехать в Екатеринбург в конце мая. Предполагалось, что министр встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и его командой. В мае в уральской столице ждали и другого федерального чиновника — главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, однако его визит пока поставлен на паузу.