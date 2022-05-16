Министр экономики РФ готовит визит в Екатеринбург

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, решетников максим
Максим Решетников приглашен на Уральскую бизнес-неделю Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников может посетить Екатеринбург с рабочим визитом 26—27 мая. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, министр приглашен на мероприятия Уральской бизнес-недели. Официально участие Решетникова пока не подтверждено.

По предварительным данным, главу Минэка ждут на одном из двух событий форума — оба с участием первых лиц уральской власти. 26 мая губернатор Евгений Куйвашев в рамках бизнес-недели встречается с областными предпринимателями. А 27 мая состоится открытие центра креативных пространств «Домна», куда приглашен полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Решетников должен быть в один из этих дней», — поделился собеседник агентства в свердловском правительстве. В пресс-службе главы Минэкономразвития сказали URA.RU, что Решетникова действительно пригласили на форум. Но о планах министра пообещали сообщить позднее.

Источники URA.RU ранее анонсировали, что Решетников может приехать в Екатеринбург в конце мая. Предполагалось, что министр встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и его командой. В мае в уральской столице ждали и другого федерального чиновника — главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, однако его визит пока поставлен на паузу.

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников может посетить Екатеринбург с рабочим визитом 26—27 мая. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, министр приглашен на мероприятия Уральской бизнес-недели. Официально участие Решетникова пока не подтверждено. По предварительным данным, главу Минэка ждут на одном из двух событий форума — оба с участием первых лиц уральской власти. 26 мая губернатор Евгений Куйвашев в рамках бизнес-недели встречается с областными предпринимателями. А 27 мая состоится открытие центра креативных пространств «Домна», куда приглашен полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Решетников должен быть в один из этих дней», — поделился собеседник агентства в свердловском правительстве. В пресс-службе главы Минэкономразвития сказали URA.RU, что Решетникова действительно пригласили на форум. Но о планах министра пообещали сообщить позднее. Источники URA.RU ранее анонсировали, что Решетников может приехать в Екатеринбург в конце мая. Предполагалось, что министр встретится с губернатором Евгением Куйвашевым и его командой. В мае в уральской столице ждали и другого федерального чиновника — главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, однако его визит пока поставлен на паузу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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