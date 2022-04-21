Источник: федеральный министр готовит визит в Екатеринбург

21 апреля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Валерия Фалькова ждут в УрГЮУ — альма-матер многих российских юристов Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков планирует посетить Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, поездка готовится на первую половину мая — точная дата пока не определена, а программа еще формируется. «У министра планируется поездка в Екатеринбург, посещение Уральского государственного юридического университета, встреча с ректором [Владимиром Бубликом]. Дата согласовывается», — поделился собеседник, близкий к Минобрнауки РФ, уточнив, что окончательное решение должно быть принято в течение ближайшей недели. В информационно-аналитическом центре УрГЮУ также заявили агентству, что точного решения о визите Фалькова пока нет. В пресс-службе Минобрнауки РФ к моменту публикации не ответили URA.RU. В предыдущий раз министра Фалькова ждали в Екатеринбурге в сентябре 2021 года. Планировалось, что федеральный чиновник проведет в городе несколько рабочих встреч, в том числе с губернатором Евгением Куйвашевым. Однако поездка отменилась. Последний визит Фалькова случился год назад, в апреле 2021-го: министр посетил объекты Универсиады-2023 и провел совещание с губернаторами УрФО в полпредстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков планирует посетить Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, поездка готовится на первую половину мая — точная дата пока не определена, а программа еще формируется. «У министра планируется поездка в Екатеринбург, посещение Уральского государственного юридического университета, встреча с ректором [Владимиром Бубликом]. Дата согласовывается», — поделился собеседник, близкий к Минобрнауки РФ, уточнив, что окончательное решение должно быть принято в течение ближайшей недели. В информационно-аналитическом центре УрГЮУ также заявили агентству, что точного решения о визите Фалькова пока нет. В пресс-службе Минобрнауки РФ к моменту публикации не ответили URA.RU. В предыдущий раз министра Фалькова ждали в Екатеринбурге в сентябре 2021 года. Планировалось, что федеральный чиновник проведет в городе несколько рабочих встреч, в том числе с губернатором Евгением Куйвашевым. Однако поездка отменилась. Последний визит Фалькова случился год назад, в апреле 2021-го: министр посетил объекты Универсиады-2023 и провел совещание с губернаторами УрФО в полпредстве.